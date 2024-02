Neometals Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Neometals":

Die Aktie von Neometals wird aufgrund verschiedener Analysen bewertet. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Aktie bei 38,67, was 17 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung basierend auf der fundamentalen Analyse.

Die technische Analyse zeigt jedoch weniger positive Signale. Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt einen Wert von 100, was auf eine "überkauft" Einstufung hindeutet, und der RSI25, basierend auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 95,52 ebenfalls ein Hinweis auf eine "Schlecht"-Einschätzung. Dies führt insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse deutet auf eine gleichbleibende Stimmung und keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien hin, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse fällt auf, dass die 200-Tage-Linie der Neometals bei 0,4 AUD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 0,14 AUD liegt, was einem Abstand von -65 Prozent entspricht. Ähnlich verhält es sich mit dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der bei 0,21 AUD liegt, was einer Differenz von -33,33 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" basierend auf beiden Zeiträumen.