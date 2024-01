Neometals Aktie: Was soll man davon noch halten?

Weitere Suchergebnisse zu "Neometals":

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation haben sich für Neometals in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. In den sozialen Medien wurde keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher von unserer Analyse mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Neometals-Aktie überkauft ist, da der RSI bei 100 liegt. Dies führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50, was als Anzeichen für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Neometals bei 38,67, was unter dem Branchendurchschnitt von 48,74 liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Neometals im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" eine niedrigere Dividende aus, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt zeigen die Analysen also eine eher negative Bewertung für die Neometals-Aktie.