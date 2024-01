Neometals Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Neometals":

Neometals: Aktienanalyse zeigt gemischte Signale

Die Aktienanalyse von Neometals zeigt gemischte Signale. In Bezug auf fundamentale Kriterien wird die Aktie als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem aktuellen KGV von 38,67 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 48,74. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

Das Anleger-Sentiment ist neutral, da in den sozialen Medien sowohl positive als auch negative Meinungen über Neometals diskutiert werden. In den letzten Tagen überwogen jedoch die positiven Themen, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse zeigt jedoch weniger positive Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Neometals-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt bei 0,41 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,155 AUD liegt, was einer Abweichung von -62,2 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,22 AUD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Mit einem RSI von 100 gilt die Situation als überkauft und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen neutralen Wert von 50, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Insgesamt zeigt die Aktienanalyse von Neometals gemischte Signale, wobei fundamentale Kriterien auf eine Unterbewertung hindeuten, das Anleger-Sentiment jedoch neutral ist und die technische Analyse sowie der RSI eher negative Signale senden. Anleger sollten daher alle Aspekte sorgfältig abwägen, bevor sie eine Entscheidung treffen.

