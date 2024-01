Neometals Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Weitere Suchergebnisse zu "Neometals":

Die australische Firma Neometals bietet Aktionären eine Dividende, die bei einem aktuellen Kursniveau von 0 Prozent liegt. Dies bedeutet, dass die Dividendenrendite um 6,79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 6,79) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Neometals-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite wird berechnet, indem die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt wird.

In Bezug auf die Stimmung und Kommunikationsfrequenz gibt es bei Neometals in den sozialen Medien eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Schlecht" bewertet. Es konnte auch eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Neometals daher in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Neometals von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt erzeugt daher eine "Gut"-Einstufung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Neometals liegt mit einem Wert von 38,67 unter dem Durchschnitt der Branche "Metalle und Bergbau". Der genaue Abstand beträgt aktuell 23 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche von 50. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".