Neometals Aktie: In Lauerstellung

Der australische Bergbau- und Metallunternehmen Neometals schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Mit einer Differenz von 6,81 Prozentpunkten (0 % gegenüber 6,81 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie als "schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussion über Neometals gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbilds als "schlecht" führte.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Neometals derzeit bei 0,45 AUD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 0,195 AUD lag, wird die Aktie als "schlecht" eingestuft, da ein Abstand von -56,67 Prozent zum GD200 besteht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt sich eine Differenz von -15,22 Prozent, was erneut zu einem "schlecht"-Signal führt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse daher ebenfalls "schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Neometals liegt bei 36,36, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine neutrale Situation mit einem Wert von 64. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "neutral" eingestuft.