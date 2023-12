Neometals Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Die Neometals-Aktie wird derzeit technisch analysiert, wobei die 200-Tage-Linie (GD200) bei 0,45 AUD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 0,21 AUD lag, was einem Abstand von -53,33 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,23 AUD, was einer Differenz von -8,7 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung der Neometals-Aktie als "Schlecht" auf Basis dieser beiden Zeiträume.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmung festgestellt werden, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen ist leicht zurückgegangen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, und auch die Themen rund um den Wert waren größtenteils positiv. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Gut" eingestuft.

In fundamentalen Kriterien betrachtet weist die Neometals-Aktie ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 38,67 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Insgesamt zeigt die technische Analyse eine "Schlecht"-Bewertung, während das Sentiment und die Anleger-Stimmung auf "Gut" hindeuten. Die fundamentale Bewertung der Aktie liegt ebenfalls im "Gut"-Bereich.