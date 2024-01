Neometals Aktie: Der Knall ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "Neometals":

Der Relative Strength Index der Neometals-Aktie zeigt auf Basis des RSI7 von 60,78 und des RSI25 von 55,23 eine neutrale Empfehlung. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende schüttet Neometals im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 6,53 Prozentpunkte weniger als der übliche Wert ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren gemischte Einschätzungen und Stimmungen rund um die Neometals-Aktie. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen vermehrt negative Themen angesprochen wurden. Daher wird das Unternehmen insgesamt als "Neutral" eingestuft, bezogen auf die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,27 AUD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,195 AUD liegt, was einer Abweichung von -84,65 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage von 0,69 AUD liegt unter dem aktuellen Schlusskurs, was einer Abweichung von -71,74 Prozent entspricht.

Zusammenfassend erhält Neometals damit insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.