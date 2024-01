Neometals Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Weitere Suchergebnisse zu "Neometals":

Derzeit schüttet Neometals niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau. Mit einer Differenz von 6,37 Prozentpunkten (0 % gegenüber 6,37 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie eine Einstufung von "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Neometals in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen beiden Wochen dominierten insbesondere positive Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Neometals liegt bei einem Wert von 38, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 48,98 (Metalle und Bergbau) eine Unterbewertung um etwa 21 Prozent bedeutet. Fundamentale Kriterien deuten auf eine "Gut"-Bewertung hin.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Neometals-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,42 AUD einen Abweichung von -60,71 Prozent zum aktuellen Kurs (0,165 AUD) aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit -28,26 Prozent unter dem letzten Schlusskurs (0,23 AUD), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.