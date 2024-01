Neometals Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Weitere Suchergebnisse zu "Neometals":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Neometals hat sich in den letzten Wochen verschlechtert, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen war die Stimmung an fünf Tagen positiv, während an acht Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich negative Themen von den Anlegern diskutiert, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung der Aktie führte.

Im Bereich der Fundamentalanalyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Neometals derzeit mit 38 bewertet. Dies bedeutet, dass die Börse 38,67 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt, was 21 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 49. Auf Basis des KGV wird die Aktie daher als unterbewertet und somit als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Neometals-Aktie derzeit mit einem Wert von 85,71 als überkauft gilt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich jedoch ein Wert von 50, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Schlecht" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso zeigt die Intensität der Diskussionen, dass die Anleger über das Unternehmen in etwa gleichem Maße wie sonst diskutieren, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält die Neometals-Aktie aufgrund der negativen Anlegerstimmung, der unterbewerteten Fundamentaldaten und des überkauften RSI eine insgesamt negative Bewertung.