Neometals Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Der australische Bergbau- und Metallunternehmen Neometals weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 6,63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieses Wertes wird die Aktie von der Redaktion als ein unrentables Investment eingestuft. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 50 führt zu derselben "Neutral"-Rating. Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Neometals diskutiert wurde, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt aktuell bei 38,67, was 25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und Neometals daher als unterbewertet einstuft. Somit erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.