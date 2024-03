Neometals Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Neometals":

Während der letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Neometals in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Neometals wurde deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die fundamentale Analyse hat Neometals ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 38,67, was 19 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" (47,67). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut".

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -42,42 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Neometals-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Neometals niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".