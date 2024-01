Neometals Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Weitere Suchergebnisse zu "Neometals":

Der Relative Strength Index ist ein prominentes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI von Neometals beträgt 62,5, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 liegt bei 59,38, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die Dividendenrendite, also das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs, liegt bei Neometals aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,55 Prozent in der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt. Dies führt zu einer Einschätzung als "Schlecht" für die Dividendenpolitik der Aktie.

Bei weichen Faktoren wie dem Sentiment und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität von Neometals in den letzten Monaten wenig Aktivität aufwies. Daher wird die Aktie in diesem Faktor als "Schlecht" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Neometals liegt bei 38, während der Branchendurchschnitt in der "Metalle und Bergbau"-Branche bei 49,33 liegt. Dies zeigt, dass Neometals aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.