Neometals Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Neometals liegt bei 38, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 48,98 niedriger ist, was einer Unterbewertung von etwa 21 Prozent entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird Neometals als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat verbessert, was zu einer positiven Bewertung des Sentiments führt. Darüber hinaus hat die Aktie in den Diskussionen der Anleger eine erhöhte Aufmerksamkeit erfahren, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

In der technischen Analyse zeigt der Relative-Stärke-Index (RSI) von Neometals auf 7-Tage-Basis einen Wert von 85,71, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich erhält. Auf 25-Tage-Basis wird der RSI als "Neutral" eingestuft, da Neometals weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Neometals-Wertpapier daher eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Neometals derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Neometals in verschiedenen Bereichen unterschiedlich bewertet wird, was Anlegern wichtige Informationen über die aktuelle Situation des Unternehmens liefert.