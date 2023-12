Neometals Aktie: Einfach nur Spitze!

Weitere Suchergebnisse zu "Neometals":

Die Neometals-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,46 AUD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,205 AUD) um -55,43 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,24 AUD zeigt mit einer Abweichung von -14,58 Prozent eine negative Entwicklung. Insgesamt ergibt sich somit das Rating "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auch die Diskussionsintensität deutet darauf hin, dass die Aktie mehr Beachtung erfährt als üblich, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In der Kategorie Dividende schneidet Neometals mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 6,84 Prozent schlechter ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Neometals-Aktie derzeit mit einem Wert von 16,67 überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 64, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI die Einstufung "Gut".