Neometals Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien in Bezug auf Neometals war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv. Insgesamt gab es neun positive und vier negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Neometals derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,55 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Neometals liegt bei 38 und damit unter dem Branchendurchschnitt von 49,33. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet, wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) von Neometals liegt bei 62,5, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, weist mit 59,38 auf eine neutrale Einstufung hin. Insgesamt ergibt sich also ein neutrales Rating für die Aktie.

Insgesamt wird Neometals von der Redaktion mit einer positiven Anlegerstimmung, einer schlechten Dividendenpolitik und einer unterbewerteten fundamentalen Bewertung bewertet. Der RSI deutet auf eine neutrale Dynamik des Aktienkurses hin.