Neometals Aktie: Chancenlos!

Die Neometals-Aktie zeigt laut der technischen Analyse eine negative Entwicklung. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft aktuell bei 0,45 AUD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs liegt bei 0,21 AUD und weist damit einen Abstand von -53,33 Prozent auf. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 0,23 AUD erreicht, was einer Differenz von -8,7 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt wird die Neometals-Aktie auf Basis der beiden Zeiträume als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent und damit 6,79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 6,79). Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividende wird dabei in Relation zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen ebenfalls eine negative Tendenz. In den letzten vier Wochen konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Neometals-Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Neometals-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse und der Dividendenrendite eine negative Bewertung für die Neometals-Aktie. Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien deuten ebenfalls auf eine negative Entwicklung hin.