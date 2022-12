Neolith beschleunigt seine internationale Expansionsstrategie mit der Eröffnung zweier Vertriebszentren in Australien

Melbourne, Australien (ots/PRNewswire) -Neolith, der Weltmarktführer im Bereich des gesinterten Steins konnte gestern die offizielle Eröffnung seiner beiden neuen Vertriebszentren in Australien mit einer Veranstaltung in Melbourne feiern, an der mehr als 200 Architekten, Inneneinrichter, Top-Vertreter der Design-Community und Markenliebhaber beteiligt waren, die einen ganz speziellen Abend zur Feier dieses großartigen Moments erlebten. Die Gäste, die aus allen Großstädten des Landes anreisten, hatten die Gelegenheit, aus erster Hand das Nobeldesign und die vorgestellten architektonischen Lösungen kennenzulernen, um sich für die Gestaltung einzigartiger Räume und vieler Anwendungen, wie Küchen, Badezimmer, Bodenbeläge, Hausfassaden und selbst exklusive Designermöbel inspirieren zu lassen.„Unsere internationale Wachstumsagenda spiegelt die hohe weltweite Nachfrage nach unserer Marke wider, die immer mehr Fachleute der Branche und Endverbraucher in der ganzen Welt inspiriert. Dies hat uns zwei neue Vertriebszentren in Melbourne und Sydney gebracht, um die Nachfrage auf dem australischen Markt für zahlreiche Anwendungen - insbesondere Küchen, Badezimmer und Inneneinrichtungen - zu befriedigen", sagte José Luis Ramón, CEO der Neolith Group. „Dies war nur dank der Leidenschaft und des Engagements unserer globalen und lokalen Teams möglich. Und wir werden natürlich unser Wachstum in der Asien-Pazifik-Region weiter beschleunigen, wo wir Anfang des nächsten Jahres weitere Neueröffnungen vorstellen werden".An diesem Abend konnten unsere Gäste die hochmodernen Designs von Neolith an unserem Standort in Melbourne berühren, spüren und sich davon inspirieren lassen. Das Catering der Veranstaltung wurde von Andrew McConnells Handmade Events übernommen und das Unterhaltungsprogramm gestaltete die Violinistin Samantha Abela und DJ Niki Dé Saint. Live Art wurde von Juddy Roller präsentiert, die eine exklusive Arbeit auf einer Neolith-Oberfläche schuf. Das Neolith-Team war darüber hinaus begeistert, Alisa & Lysandra, frühere Teilnehmerinnen von The Block und renommierte Designerinnen, begrüßen zu dürfen. Mitglieder des Executive Teams waren bei der Veranstaltung ebenfalls anwesend, wie auch lokale Mitarbeiter, die der Eröffnung der Vertriebszentren in Melbourne und Sydney ihren offiziellen Charakter verliehen.Diese neuen Vertriebszentren geben den Branchenvertretern und Endkunden in Australien direkten Zugang zu Neoliths begehrten Produktkollektionen und die Möglichkeit, mit der umfangreichen Auswahl architektonischer Oberflächen zu experimentieren und sich für die Gestaltung einzigartiger Räume inspirieren zu lassen.Nach den hohen Investitionen, die das Unternehmen in der Asien-Pazifik-Region vorgenommen hat, erwartet Neolith mit diesen Neueröffnungen bis 2025 ein jährliches Umsatzziel in der Asien-Pazifik-Region von mehr als 50 Millionen Euro, wo das Unternehmen in Märkten, wie China, Japan, Korea oder Taiwan, schon eine führende Position innehat.Mehr als ein Jahrzehnt hat Neolith innovative Steinoberflächen nach dem Stand der Technik entwickelt, die für ihr Design, ihre Qualität und Nachhaltigkeit Anerkennung gefunden haben. Die von Architekten, Inneneinrichtern und designorientierten Hausbesitzern in der ganzen Welt gefeierten erlesenen Oberflächen von Neolith sind zur Benchmark in der Branche und zu einem wesentlichen Element in jedem schön gestalteten Innen- und Außenbereich geworden.Das Neolith Iconic Design wurde bei der Veranstaltung ebenfalls vorgestellt. Die auf einer neuen Formel basierende neue Generation von Neolith-Oberflächen ist silikatfrei, ein bis heute absolut revolutionäres Ergebnis, das das Engagement der Marke unterstreicht, eine führende Rolle im Bereich Sicherheit und Nachhaltigkeit übernehmen zu wollen. Darüber hinaus kommen 100 % der für die Produktion dieser neuen Generation von Oberflächen notwendigen Energie aus erneuerbaren Quellen und das gesamte im Prozess verwendete Wasser wird aufbereitet. Dieser neue 3D-Druck zur Erzeugung von Oberflächen ist die erste ihrer Art in der Branche und erlaubt, neben helleren Farben und neuen Texturen, ein integrales Design über das gesamte Oberflächenvolumen. Ein exklusives Tool für Architekten und Designer, um ihre Kreationen mit unendlichen Möglichkeiten Wirklichkeit werden zu lassen, die Neolith an die Spitze der Innovation gebracht haben.Neoliths Vertriebszentrum in Melbourne befindet sich in 10 Sugar Gum Court, Braeside, während das Vertriebszentrum in Sydney in der Unit 2, 246-252 Hoxton Park Rd, Prestons, NSW 2170 zu finden ist.Über NeolithSeit seiner Gründung 2009 ist Neolith die marktführende Marke des gesinterten Steins. Eine revolutionäre und innovative architektonische Oberfläche mit besten technischen Eigenschaften und aus 100% natürlichen Rohstoffen hergestellt.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/neolith-beschleunigt-seine-internationale-expansionsstrategie-mit-der-eroffnung-zweier-vertriebszentren-in-australien-301696386.htmlPressekontakt:María Guijarro - maria.guijarro@gpscom.com - +34 622 836 702,Yovana Comins,PR Manager - y.comins@neolith.comOriginal-Content von: Neolith, übermittelt durch news aktuell