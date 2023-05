Neoleukin: NBC feiert +108% – Schicht im Schacht?

Wie an der Schnur läuft die Aktie von Neoleukin Therapeutics (WKN: A2PP88) gen Norden und hat in dieser Woche +100% Rendite für Mitglieder des No Brainer Club (NBC) geliefert! Hat das Papier noch mehr Potenzial? Oder gibt es andere, ähnlich aussichtsreiche Titel?

Neoleukin Therapeutics mit Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington war auf die computergestützte Analyse und ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.