Neogenomics Aktie: Das ist erstaunlich

Neogenomics hat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 91,45 Prozent liegt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche erhält die Neogenomics-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Neogenomics eine Rendite von 22,97 Prozent verzeichnet, was mehr als 29 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt. Die durchschnittliche Rendite der "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche in den letzten 12 Monaten lag bei 2,5 Prozent, während Neogenomics mit 20,46 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Neogenomics weisen auf eine erhöhte Aktivität im Netz hin. Dies deutet auf eine positive langfristige Stimmung und eine starke Diskussionsintensität hin, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der Neogenomics-Aktie von 16,48 USD derzeit um -0,12 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was eine kurzfristige Einschätzung von "Neutral" ergibt. In Bezug auf die vergangenen 200 Tage liegt die Distanz zum GD200 bei +3,71 Prozent, was ebenfalls zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.