Neogenomics Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die Aktie der Neogenomics wird von Analysten langfristig als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 5 positiv, 2 neutral und keine negativ. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 19,17 USD, was einer Erwartung von 21,15 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut" basierend auf den Analystenschätzungen.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich auch eine positive Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist erhöht, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Veränderungen und resultiert in einer neutralen Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Neogenomics im Vergleich zur Branche eine niedrigere Dividendenrendite aus, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Neogenomics besonders positiv diskutiert, wobei an sechs Tagen positive Themen überwogen und an fünf Tagen negative Themen. Auch in den letzten Tagen dominieren überwiegend positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Neogenomics auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.