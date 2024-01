Neogenomics Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Für Neogenomics liegt das aktuelle KGV bei 322, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 99 für Unternehmen im Bereich "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" deutlich überbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten Wochen, die darauf hindeuten, dass positive Themen bei den Diskussionen im Vordergrund standen. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Neogenomics-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 15,98 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 15,77 USD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein Wert von 17,51 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Neogenomics-Aktie in der einfachen Charttechnik daher ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Neogenomics derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen". Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".