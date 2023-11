Neogenomics Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Aktienanalyse, der das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Aktuell weist der RSI für Neogenomics einen Wert von 81,08 auf, was auf eine Überkaufsituation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 34, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien beeinflussen. Für Neogenomics wurde eine starke Diskussionsintensität gemessen, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt positiven langfristigen Stimmungsbild führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Neogenomics im vergangenen Jahr eine Rendite von 84,49 Prozent erzielt, was 13,5 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 23,03 Prozent, wobei Neogenomics aktuell 61,46 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger einschätzen. Die Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung überwiegend positiv ist, jedoch in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Insgesamt wird die Stimmung für Neogenomics als "Gut" eingestuft.