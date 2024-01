Neogenomics Aktie: Eine klare Abfuhr!

Der Aktienkurs von Neogenomics hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 126,06 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" eine Outperformance von +127,85 Prozent bedeutet. Im Gesundheitspflege-Sektor lag die mittlere Rendite bei 17,19 Prozent, wobei Neogenomics um 108,87 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Neogenomics eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was insgesamt zu einem langfristig negativen Stimmungsbild führt.

Im fundamentalen Bereich weist Neogenomics ein vergleichsweise hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 322,15 auf, was 224 Prozent über dem Durchschnitt der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft und erhält daher auf fundamentaler Basis ein "Schlecht".

In Bezug auf Dividendenrendite liegt Neogenomics mit 0% unter dem Durchschnitt der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen", was zu einem geringeren Ertrag von 89,1 Prozentpunkten führt. Aufgrund dieser niedrigeren Dividenden erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Schlecht".