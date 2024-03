Neogenomics Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Neogenomics liegt bei 46,21, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet mit einem Wert von 45,6 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass Neogenomics derzeit keine Dividendenrendite bietet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Branche Life Sciences Tools and Services einen geringeren Ertrag von 92,28 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Die Analystenbewertung der Neogenomics zeigt, dass in den letzten 12 Monaten 2-mal die Einschätzung Gut, 1-mal die Einschätzung Neutral und 0-mal die Einschätzung Schlecht vergeben wurde. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls mit "Gut" bewertet, da innerhalb eines Monats 1-mal die Einschätzung Gut, 0-mal die Einschätzung Neutral und 0-mal die Einschätzung Schlecht vorliegen. Auch in Bezug auf den aktuellen Kurs von 15,66 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 21,33 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 19 USD, was als positive Entwicklung bewertet wird.

In der technischen Analyse wird die Neogenomics derzeit als "Neutral" eingestuft, da der GD200 des Wertes bei 15,76 USD liegt, während der Kurs der Aktie bei 15,66 USD um -0,63 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 15,66 USD zeigt eine Abweichung von 0 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine Bewertung der Neogenomics als "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.