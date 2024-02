Neogenomics Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Biotech-Konzern Neogenomics schüttet im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite der Branche für Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen eine Dividendenrendite von 0 % aus. Dies entspricht einer Abweichung von 91,45 Prozentpunkten weniger als der Durchschnitt. Daher wird der Ertrag als niedrig eingestuft.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 5 positive, 2 neutrale und keine negativen Einschätzungen für Neogenomics abgegeben, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 19,17 USD, was eine potenzielle Steigerung um 33,47 Prozent vom letzten Schlusskurs (14,36 USD) bedeutet. Daher erhält die Neogenomics-Aktie insgesamt eine positive Bewertung aus Analystensicht.

Der Relative Strength Index (RSI) der Neogenomics-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 45, was zu einer neutralen Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigen, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält die Aktie in Bezug auf den RSI eine neutrale Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Neogenomics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 15,88 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 14,36 USD weicht somit um -9,57 Prozent ab, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (16,59 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren negativen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Neogenomics-Aktie aufgrund der Dividendenrendite, der Analysteneinschätzungen, des RSI und der technischen Analyse gemischte Bewertungen, wobei die Aktie insgesamt neutral bewertet wird.