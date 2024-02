Neogenomics Aktie: Abwarten

Die Neogenomics-Aktie wurde von Analysten bewertet, und von den 4 Bewertungen der letzten zwölf Monate wurden 3 als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Dies ergibt im Durchschnitt eine Bewertung von "Gut" für das Wertpapier. Auch in den jüngsten Berichten kommen die Analysten zu einer ähnlichen Einschätzung, mit einem "Gut"-Rating für das Neogenomics-Wertpapier aus dem letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 19,33 USD, was darauf hinweist, dass die Aktie um 18,83 Prozent steigen könnte. Basierend darauf lautet die Empfehlung "Gut".

In Bezug auf die Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 322,15, was 228 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe, da die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Neogenomics bei 16,27 USD liegt, was +2,39 Prozent über dem GD200 (15,89 USD) liegt und daher ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 16,37 USD, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie nur eine schwache Aktivität im Netz hervorgebracht hat, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls eher schlecht, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.