Neogen Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die Neogen-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 91,45 Prozent. Dies führt dazu, dass die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Es wird festgestellt, dass weniger über Neogen diskutiert wird als normalerweise, und die Aufmerksamkeit der Anleger nimmt ab, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Eine technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Neogen bei 18,84 USD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 17,64 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 17,95 USD, was zu einem "Neutral"-Signal für die Neogen-Aktie führt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der technischen Analyse eine "Neutral"-Bewertung.

Langfristig gesehen wird die Neogen-Aktie laut Analystenmeinungen die Einschätzung "Gut" erhalten, mit 1 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Das Kursziel der Analysten wird auf 22 USD festgelegt, was einer potenziellen Performance von 24,72 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Entwicklung vergibt die Redaktion insgesamt das Rating "Gut" für die Aktie.