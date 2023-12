Neogen Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Weitere Suchergebnisse zu "Neogen":

Die Stimmung unter den Anlegern für die Neogen-Aktie ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An zehn Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, was auf positive Diskussionen in den sozialen Medien hinweist. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet, und nur an zwei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Neogen mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 89,12 Prozent, was von der Redaktion als negativ bewertet wird. Die Dividendenrendite wird berechnet, indem die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs gesetzt wird.

Aus charttechnischer Sicht zeigt die Neogen-Aktie eine positive Performance. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegen über dem aktuellen Kurs, was zu einer positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Neogen-Aktie liegt bei 19,46, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und ebenfalls positiv bewertet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt eine überverkaufte Situation an und wird entsprechend positiv bewertet.

Insgesamt erhält die Neogen-Aktie aufgrund der positiven Anlegerstimmung, der negativen Dividendenrendite sowie der positiven charttechnischen und RSI-Bewertungen eine insgesamt positive Einschätzung.