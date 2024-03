Neogen Aktie: Da braut sich was zusammen!

Die Neogen-Aktie erhält laut langfristiger Meinung von Analysten die Einschätzung "Gut". Insgesamt wurden 1 Bewertung als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" abgegeben. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Neogen. Das Kursziel der Analysten wird bei 22 USD angesiedelt, was einer potenziellen Performance von 44,83 Prozent entspricht, da derzeit ein Kurs von 15,19 USD vorliegt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Neogen-Aktie mit einem Kurs von 15,19 USD derzeit -7,49 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -18,86 Prozent beläuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde in den letzten Wochen eine negative Veränderung festgestellt. Das Stimmungsbild hat sich hin zum Negativen entwickelt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Anzahl der Beiträge blieb jedoch neutral.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Neogen-Aktie liegt bei 52,68, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 75,9, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht" für die Neogen-Aktie.