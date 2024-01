Neogen Aktie: Die Bären zittern!

Die Stimmung unter den Anlegern von Neogen ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die für eine zusätzliche Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. Es wurde jedoch festgestellt, dass in den letzten Tagen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, wodurch die Gesamteinschätzung auf "Neutral" festgelegt wurde.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite von Neogen bei 30,51 Prozent, was mehr als 14 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 35,3 Prozent, wobei Neogen mit 4,79 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Neogen in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie hier ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Jedoch wurde über Neogen mehr als üblich diskutiert, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Neogen insgesamt eine Analystenbewertung von 1. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es gab keine Analystenupdates zu Neogen im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose von 22 USD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotential von 13,11 Prozent. Somit stellt dies eine "Gut"-Empfehlung dar. Insgesamt erhält Neogen somit eine "Gut"-Bewertung.