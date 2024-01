Neogen Aktie: Anleger aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Neogen":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Neogen liegt bei einem Wert von 280, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" von 99,34 sehr hoch ist. Dies bedeutet, dass die Aktie fundamental betrachtet überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Neogen. Daher wird diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu dem Gesamtergebnis führt, dass das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft wird.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Neogen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Neogen-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Trend in einer positiven Entwicklung befindet. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.