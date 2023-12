Neogames SA-Anleger sollten sich noch gedulden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation setzt. Für Neogames betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 46,88 Punkte, was bedeutet, dass Neogames neutral eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 25,35, was darauf hinweist, dass Neogames überverkauft ist und daher als "gut" bewertet wird.

Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Neogames-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt derzeit 24,33 USD, was darauf hinweist, dass die Aktie gut bewertet wird. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 27,13 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Neogames-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik somit mit einem "gut"-Rating versehen.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Neogames von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, weshalb die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "gut" eingestuft wird.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, was zu einer "schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine Veränderung zum Positiven auf, was zu einer "gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "gut"-Einstufung für Neogames.