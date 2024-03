Neogames SA Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die aktuelle Stimmung der Anleger in den sozialen Medien in Bezug auf Neogames ist größtenteils positiv. In den letzten zehn Tagen war die Diskussion überwiegend von positiven Themen geprägt, während es keine negativen Äußerungen gab. An zwei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Stimmung unter den Anlegern führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Neogames zeigt eine neutrale Bewertung von 47,37 für einen Zeitraum von 7 Tagen, während der RSI25 für 25 Tage eine positive Bewertung von 22,75 aufweist. Insgesamt ergibt sich hieraus eine positive Gesamtbewertung.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität deutet darauf hin, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend positiver wurde. Allerdings gab es keine signifikante Veränderung in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen. Insgesamt wird die Neogames-Aktie daher positiv bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Neogames bei 27,38 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 28,85 USD liegt. Dies ergibt eine positive Bewertung basierend auf der Distanz zum GD200. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 28,31 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält Neogames aufgrund der positiven Stimmung der Anleger, des RSI und der technischen Analyse eine positive Gesamtbewertung.