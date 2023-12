Neo Telemedia Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die Neo Telemedia-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,05 HKD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 0,026 HKD erzielt, was einem Unterschied von -48 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,03 HKD zeigt mit einem Schlusskurs unter diesem Wert (-13,33 Prozent Abweichung) eine negative Tendenz, wodurch die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Insgesamt erhält die Neo Telemedia-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Neo Telemedia diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit "Neutral", was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Neo Telemedia-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -71,59 Prozent erzielt, was 61,26 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -14,16 Prozent, und Neo Telemedia liegt aktuell 57,43 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenpolitik von Neo Telemedia weist niedrigere Dividenden im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektronische Geräte und Komponenten auf, mit einer Differenz von 5,47 Prozentpunkten (0 % gegenüber 5,47 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".