Neo Telemedia Aktie: Schlimme Zeiten!

Das Anleger-Sentiment ist ein bedeutender Indikator für die Bewertung von Aktien. In den letzten Tagen war die Aktie von Neo Telemedia Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch wurden in letzter Zeit weder positive noch negative Themen rund um Neo Telemedia stark diskutiert. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen an und liegt bei Neo Telemedia bei 40, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich ebenfalls auf neutralem Niveau bei 50. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors "Informationstechnologie" hat die Aktie von Neo Telemedia im letzten Jahr eine Rendite von -71,59 Prozent erzielt, was 62,92 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -14,04 Prozent, wobei Neo Telemedia aktuell 57,55 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in dieser Kategorie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Neo Telemedia derzeit bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,51 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -5 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.