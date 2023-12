Neo Telemedia Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die Aktie von Neo Telemedia weist im Vergleich zur Durchschnittsdividende der Branche für elektronische Geräte und Komponenten eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 5,48 Prozentpunkte weniger als der durchschnittliche Wert von 5,48 % ist. Dies bedeutet, dass die Rendite niedriger ist und die Einstufung der Aktie daher als "Schlecht" erfolgt.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in letzter Zeit neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Neo Telemedia diskutiert. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

Hinsichtlich des Aktienkurses hat Neo Telemedia in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -73,56 Prozent erzielt. Dies stellt eine Underperformance von -60,83 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der ähnlichen Aktien der Branche dar, die im Schnitt um -12,73 Prozent gefallen sind. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Aktie 68,67 Prozent unter dem Durchschnittswert von -4,89 Prozent. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Neo Telemedia einen Wert von 311 auf, was im Vergleich zum Durchschnittswert (ca. 56,21) der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" überbewertet ist. Daher erhält die Aktie auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung aus fundamentaler Sicht.