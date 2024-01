Neo Performance Materials Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Stimmung und die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien für Neo Performance Materials haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung und die Diskussionsstärke. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Neo Performance Materials mit -16,51 Prozent mehr als 6 Prozent darunter. Dies führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating im Branchenvergleich.

Aus technischer Sicht ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 7,39 CAD lag, was einem Unterschied von -9,99 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Die Analyse des 50-Tages-Durchschnitts führt jedoch zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Neo Performance Materials mit 5,87 Prozent einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (3,65%). Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt wird Neo Performance Materials aufgrund der genannten Bewertungen als "Schlecht" eingestuft.