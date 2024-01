Neo Performance Materials Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Der Aktienkurs von Neo Performance Materials liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" um 16,51 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Branche "Chemikalien" mit einer mittleren Rendite von -11,15 Prozent in den letzten 12 Monaten liegt Neo Performance Materials mit einer Rendite von -16,51 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung des Aktienkurses im vergangenen Jahr erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende schneidet Neo Performance Materials jedoch besser ab. Mit einer Dividende von 5,87 % liegt das Unternehmen im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Chemikalien" mit 3,57 % deutlich höher. Die Differenz beträgt 2,29 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Die Anleger-Stimmung ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Anleger den Wert positiv bewerten. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Gut".

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Neo Performance Materials mit einem Wert von 8,98 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der "Chemikalien"-Branche. Das Branchen-KGV liegt bei 324,39, was einen Abstand von 97 Prozent ergibt. Aufgrund dessen wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.