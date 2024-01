Neo Performance Materials Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Neo Performance Materials wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge analysiert, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Unternehmen beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Anleger-Stimmung mit der Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividende liegt Neo Performance Materials mit einer Dividende von 5,87 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (3,57 %) deutlich über dem Durchschnitt. Diese Differenz von 2,29 Prozentpunkten führt zu einer positiven Bewertung von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Neo Performance Materials aktuell mit einem Relative Strength Index (RSI) von 20 überverkauft ist. Dies führt zu einer positiven Einstufung dieses Signals als "Gut". Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 36, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer positiven Einstufung des RSI als "Gut".

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate zeigen 2 positive, 1 neutrale und keine negativen Bewertungen von Analysten, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 11,33 CAD, was einer potenziellen Steigerung um 37,37 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Neo Performance Materials-Aktie somit eine positive Gesamtempfehlung von Analysten.