Neo Performance Materials Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Der Aktienkurs von Neo Performance Materials hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,51 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Materialsektor liegt die Rendite 5,81 Prozent unter dem Durchschnitt von -10,7 Prozent. Auch im Bereich der Chemikalienbranche liegt die Rendite von Neo Performance Materials mit 5,81 Prozent unter dem Durchschnitt von -10,7 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich sagen, dass Neo Performance Materials über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Langfristig gesehen wird die Aktie von Neo Performance Materials von Analysten positiv bewertet, mit 2 "Gut" und 1 "Neutral" Einschätzungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 11,33 CAD, was eine zukünftige Performance von 49,12 Prozent bedeuten würde. Insgesamt erhält die Aktie von den Analysten das Rating "Gut".

Die technische Analyse der Aktie ergibt einen Relative Strength-Index (RSI) von 36,59 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Eine Ausdehnung auf 25 Tage ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung, da der RSI-Wert bei 39 liegt. Insgesamt wird die RSI der Aktie als "Neutral" eingestuft.