Neo Performance Materials Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die langfristige Meinung der Analysten zur Neo Performance Materials-Aktie ist positiv. Von insgesamt drei Bewertungen, davon zwei Gut und eine Neutral, erhält die Aktie insgesamt das Rating "Gut". Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 11,33 CAD, was eine potenzielle Performance von 64,01 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 6,91 CAD bedeutet.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Neo Performance Materials-Aktie mit -21,38 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" und 0,62 Prozent unter der "Chemikalien"-Branche. Dadurch erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei an einem Tag positive und an zwei Tagen negative Themen dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen äußerten sich die Anleger jedoch verstärkt positiv über das Unternehmen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Das langfristige Stimmungsbild rund um die Neo Performance Materials-Aktie wird sowohl von den Analysen der Bankhäuser als auch von der Stimmung unter Investoren und Internetnutzern beeinflusst. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen dabei eine positive Stimmung, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist. Insgesamt wird der Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Gut" vergeben.