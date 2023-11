Neo-Broker “Traders Place”: Nächste Schritte nach erfolgreichem Marktstart

Freilassing (ots) -Angebot wird um Wertpapierkredite und eine neue Orderart erweitert, Neukundenaktion startet ab sofort, der Handel mit Kryptos folgt in naher ZukunftIm Sommer dieses Jahres ist die neue Handelsplattform “Traders Place” (www.tradersplace.de) an den Start gegangen. Mit weltweiten Handelsplätzen, Konditionen, die neue Maßstäbe setzen, und einer hochmodernen Smartphone-App sowie auch einer vollwertigen Web-Applikation hat die digitale Plattform den bestehenden Online-Broker-Markt in Deutschland auf ein neues Niveau gehoben. Nun werden weitere wichtige Schritte gesetzt. Neben einem kostenlosen Depot mit attraktiver Kontoverzinsung und dem kostenlosen Wertpapierhandel über die Börse Gettex ab einem Ordervolumen von 500 Euro bietet Traders Place eine Reihe weiterer Vorteile. Neu im Angebotsportfolio von Traders Place ist die Möglichkeit, online einen Wertpapierkredit zu beantragen. Für den Februar kommenden Jahres ist die Einführung des Kryptohandels geplant ...>> Pressetext & Fotos: www.pressefach.info/tradersplacePressekontakt:Ernst Huber, Gründer und CEO: +49(0)8654 682450, presse@tradersplace.deOriginal-Content von: Traders Place, übermittelt durch news aktuell