Was ist der Nennwert einer Aktie? Der Nennwert gibt an, wie hoch die Kapitalbeteiligung an der Aktiengesellschaft ist. Der Nennwert darf gemäß Aktiengesetz nicht weniger als ein Euro Wert sein. Bei einer fiktiven Aktiengesellschaft mit einem Kapital von zwei Millionen Euro könnten also zwei Million Aktien ausgegeben werden, deren Nennwert ist dann je ein Euro. Die Wörter Nominalwert oder Nennbetrag… Hier weiterlesen