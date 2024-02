Mit Nemetschek wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Verstärkung oder sogar der Umkehrung von Stimmungen. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf die Diskussionen zu Nemetschek wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist auch auf eine negative Veränderung hin, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Informationstechnologie" hat Nemetschek im letzten Jahr eine Rendite von 47,97 Prozent erzielt, was 45,79 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Software" liegt die durchschnittliche jährliche Rendite bei 5,51 Prozent, und Nemetschek übertrifft diese Zahl um 42,46 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Nemetschek-Aktie um +19,71 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine Abweichung von +4,14 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nemetschek-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Analyse über einen längeren Zeitraum ergibt jedoch eine neutrale Einstufung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Nemetschek damit ein "Schlecht"-Rating.