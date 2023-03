Nemetschek will Dividende deutlich erhöhen - Anleger reagieren aber negativ

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Bausoftwareanbieter Nemetschek will seine Aktionäre am Erfolg im vergangenen Jahr stärker teilhaben lassen. Die Dividende für 2022 solle um 15,4 Prozent auf 45 Cent je Aktie steigen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Freitag in München mit. Damit fällt die Erhöhung in etwa aus, wie Analysten es erwartet hatten. Allerdings hatten sich die Anteilseigner wohl noch mehr erhofft: Die Nemetschek-Aktie gab kurz nach Bekanntwerden der Nachricht leicht nach. Im Vorjahr lag die Ausschüttung noch bei 39 Cent je Papier.

Der Dividendenvorschlag soll am 23. Mai auf der Hauptversammlung vorgeschlagen werden. 2022 hatte Nemetschek trotz einer im Schlussquartal gedämpften Umsatzentwicklung seine Jahresziele erreicht./ngu/mis