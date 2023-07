Nemetschek: Potenzial von +11,42% - Kursziel 71,40 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Die gestrige Kursentwicklung von Nemetschek am Finanzmarkt betrug -2,14%, was sich in den Ergebnissen der vergangenen fünf Handelstage widerspiegelt. Der Markt scheint zurzeit relativ pessimistisch zu sein.

Doch die Bankanalysten sind im Durchschnitt davon überzeugt, dass die Aktie ein mittelfristiges Kursziel bei 71,40 EUR hat. Somit eröffnet Nemetschek Investoren aktuell ein mögliches Kurspotenzial von +11,42%.

Von den insgesamt 24 Analysten bewerten drei die Aktie als starken Kauf und fünf weitere teilen diese Einschätzung mit einem “Kauf”-Rating. Zwölf Experten positionieren sich neutral und vergeben das Rating “halten”. Drei Analysten halten einen Verkauf für angebracht und einer ist gar der Meinung, dass Nemetschek sofort verkauft werden sollte.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,25.

Trotz des schwachen Trends...