Nemetschek: Potenzial für Kurssteigerung - 69,36 EUR als Kursziel

Die Aktie von Nemetschek hat laut Analysten momentan noch nicht ihr volles Potenzial erreicht. Das tatsächliche Kursziel liegt um +8,34% über dem aktuellen Preis.

• Am 11.08.2023 fiel die Nemetschek-Aktie um -0,93%

• Das mittelfristige Kursziel der Aktie beträgt 69,36 EUR

• Der aktuelle Guru-Rating-Wert bleibt bei 2,85

Am gestrigen Tag verzeichnete Nemetschek an der Börse einen Rückgang von -0,93%. Insgesamt ergibt sich ein Ergebnis von -1,96% in den letzten fünf Handelstagen und somit einer vollen Woche. Somit scheint das Marktumfeld aktuell negativ zu sein.

Obwohl diese Entwicklung unerwartet war: Die Stimmung unter Bankanalysten ist eindeutig.

