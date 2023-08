Nemetschek: Potenzial für Investoren - 69,36 EUR als Kursziel

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Die Aktie von Nemetschek hat am Markt eine positive Entwicklung hingelegt. Der Kurs stieg um +1,44% und erreichte ein Plus von +0,33% in einer Woche. Dabei ist die Stimmung der Analysten eindeutig.

Das mittelfristige Kursziel von Nemetschek liegt bei 69,36 EUR und bietet somit aktuell ein Potential von +5,00%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach einer neutralen Trendentwicklung der letzten Zeit.

Insgesamt sind 19,23% aller Analysten optimistisch gestimmt. Zwei Experten empfehlen sogar den Verkauf der Aktie.

Hinzu kommt das Guru-Rating von Nemetscheck mit einem Wert von 2,85.