Nemetschek: Neues Abomodell erfreut Analysten – Neue Langfristchance?

Nemetschek-Aktien steigen nach neu veröffentlichten Zahlen zweistellig

Auf einen Blick:

CAD-Softwareanbieter Nemetschek: Umsatzwachstum verlangsamt, Abomodell vielversprechend

Umsatz steigt um 8 %, wiederkehrende Umsätze wachsen um 27,4 %

Analysten sehen positive Zukunft für Nemetschek: Vertrauen in Abomodell und Wertsteigerung

die Papiere des deutschen CAD-Softwareanbieters Nemetschek sind am Donnerstag mit einem Kursplus von etwa 15 % auf das höchste Niveau seit Mitte September 2022 geklettert. Analyst Chandramouli Sriraman vom Investmenthaus Stifel sprach in einer ersten Reaktion auf Signale für das Geschäftsjahr 2024 von zunehmendem Vertrauen in den Erfolg des Bausoftwarespezialisten mit der Umstellung auf ein Abomodell. Auch Warburg-Experte Andreas Wolf sieht das Abomodell langfristig...