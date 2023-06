Nemetschek: Mittelfristiges Kursziel von 67,83 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Die Nemetschek-Aktie wird derzeit laut Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt gemäß den Bankanalysten 67,83 EUR und liegt damit um -8,54% unter dem aktuellen Kurs.

• Am 07.06.2023 verzeichnete die Aktie von Nemetschek eine negative Entwicklung um -0,96%

• Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,26 unverändert

• Optimistisch sind derzeit +34,78% aller Analysten

In den letzten fünf Handelstagen gab es einen neutralen Trend bei einer Gesamtentwicklung von -0,72%. Es scheint also momentan eine relativ neutrale Stimmung am Markt zu herrschen. Jedoch sind sich nicht alle Analys​​ten einig in ihrer Meinung zur zukünftigen Entwicklung der Aktie.

Während drei Experten die Aktie als stark kaufenswert ansehen und fünf weitere sie als Kauf empfehlen (aber ohne Euphorie), gibt es elf Analysten mit...